Велика ли роль генов в развитии рака кожи

Оберегать кожу от ультрафиолетового излучения важно, и все же в случае с меланомой более весомую роль играет генетика, а не SPF-cредства. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в Journal of the American Academy of Dermatology.

© Unsplash

Научный эксперимент инициировали Джошуа Арбесман и Полина Фанчейн из Кливлендской клиники. Они выяснили, что до 15% пациентов, у которых врачи учреждения диагностировали меланому в период с 2017 по 2020 год, имели наследственную предрасположенность к раку.

Генетический скрининг – надежный способ оценки факторов риска самых различных заболеваний, в том числе онкологии, поэтому специалисты рекомендуют сделать его каждому.

"Генетическое тестирование позволяет нам активнее выявлять и качественнее лечить пациентов".

