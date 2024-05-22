Правда ли, что физические упражнения повышают эффективность лечения от рака

Выполнение упражнений средней и высокой интенсивности могут повысить эффективность терапии антителами, используемой для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в Science Direct.

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Исследователи обнаружили, что занятия спортом увеличивают количество противораковых иммунных клеток, и что наблюдается их скачок сразу после тренировки.

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Хронический лимфоцитарный лейкоз представляет собой наиболее распространенную разновидность лейкоза, диагностируемую у взрослых. Она начинается с костного мозга и постепенно поражает весь организм.

"Раковые клетки часто пытаются «спрятаться» в организме, но, похоже, упражнения помогают вывести их в кровоток, где они уязвимы для естественных клеток-киллеров".

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые предлагают лечить ожирение с помощью ультрафиолета.