Не хуже лекарств: как встречи с друзьями сказываются на нашем самочувствии

Одним из главных секретов долгой счастливой жизни является крепкая связь с друзьями и членами семьи. Своим мнением поделилась Мария Браньяс, которой недавно исполнилось 117 лет.

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Представители научного сообщества с ней согласны: результаты профильных исследований показывают, что для поддержания физического и ментального здоровья необходимо регулярно встречаться с близкими людьми.

Как оживленные дороги за окном сокращают нашу жизнь

Причем эффект от общения настолько силен, что его можно сравнить с увеличением продолжительности жизни в результате соблюдении средиземноморской диеты. Но только в том случае, если человек видится с друзьями хотя бы раз в неделю.

А вот звонки и текстовые сообщения нашу жизнь совершенно не продлевают.

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