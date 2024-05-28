Как оживленные дороги за окном сокращают нашу жизнь

С каждым днем становится все теплее и солнечнее, а это значит, что все чаще мы открываем окна в квартирах, дабы впустить в них свежий воздух. Но вместе с ним мы получаем и непрошеный шум, который медленно нас "убивает".

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"Многие из нас не считают шум вредным, но он оказывает огромное влияние на здоровье", — обращает внимание Шарлотта Кларк, профессор эпидемиологии Лондонского университета Святого Георгия.

Пять самых главных привычек для психического здоровья

Сожительство с постоянной суетой за окном повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и приближает наступление смерти. Происходит это в том числе из-за снижения качества сна и постоянного нервного напряжения, которое не всегда заметно.

"Ваши уши продолжают слышать все происходящее за окном, даже когда вы спите, и, если вдруг раздается громкий шум, он может вас разбудить. Либо ваш сон может перейти в менее крепкую, восстанавливающую фазу".

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