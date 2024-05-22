Почему стоит добавить кедровые орехи в свой рацион

Кедровые орехи могут стать как полезным перекусом посреди рабочего дня, так и добавкой к всевозможным салатам, молочным продуктам, десертам. О пользе данного сорта орехов и причинах добавить их в свой рацион рассказали диетологи.

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В 100 граммах чилгоза содержится примерно 568 калорий, 4,3 граммов белка, 51,4 граммов жиров и 13,1 граммов углеводов. В орехах данного сорта много магния, а также присутствуют необходимые для хорошего самочувствия магний, цинк, витамин Е.

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Потребление кедровых орехов в долгосрочной перспективе улучшит работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, укрепит иммунитет и обеспечит вас неиссякаемым источником энергии, уверяют специалисты.

Чилгоза можно есть как в сыром виде, так и после легкой обжарки на сковороде.

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