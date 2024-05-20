Фитнес-тренер поделился тремя ключевыми правилами похудения

Лето и купальный сезон не за горами, а это значит, что не помешает поддерживать себя в тонусе активнее, чем обычно. Фитнес-тренер Тарундип Сингх Рекхи рассказал о трех важных правилах, которые помогут сбросить пару лишних килограммов в преддверии знойного июня.

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Во-первых, нужно каждый день уделять время спорту. Особенно рекомендуется работать с тяжелым весом и приседать, обращает внимание эксперт.

Во-вторых, полезно вести дневник приема пищи, в котором будут отражаться потребляемые в течение дня продукты и их калорийность. При этом важно поддерживать дефицит калорий.

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Наконец, даже с учетом занятий спортом важно вести активный образ жизни. Чаще подниматься по лестницам, а не использовать лифт, прогуливаться после работы и пр. В идеале — проходить в день не менее 12 тыс. шагов.

"Это все, что вам нужно. Простые способы, но очень эффективные", — рассказал тренер.

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