Ученые смогут выявлять рак кожи на ранней стадии с помощью пластыря

Специалисты Каролинского института разработали новый тип пластыря, с помощью которого можно будет идентифицировать биомаркер под названием тирозиназа непосредственно в коже. Об этом сообщает Medical Xpress.

© Unsplash

Пластырь, о котором идет речь, оснащен специальными микроиглами. Они способны распознать тирозиназу — фермент, представляющий собой важный биомаркер злокачественной меланомы.

"В ходе проведения исследования мы использовали человеческие ткани здоровых людей. На кожу наносился фермент, за счет чего происходила имитация рака", — объясняет один из соавторов эксперимента.

Как оживленные дороги за окном сокращают нашу жизнь

Рак кожи является одной из самых распространенных форм злокачественных новообразований. В последние годы он все чаще диагностируется у людей по всему миру.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что экстракт апельсиновой корки может улучшить здоровье сердца.