Снижает риск развития инфаркта и диабета: причины есть манго каждый день

Манго не только вкусный, но и очень даже полезный фрукт. Почему стоит есть его каждый день, изданию Indian Express рассказал доктор Шри Каран Уддеш Танугула.

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Манго богато витаминами и минералами, которые укрепляют иммунную систему, придают коже более здоровый вид и способствуют выработке коллагена.

Тропический фрукт также богат витаминами А и B9, которые повышают остроту зрения, выполняют важную роль в делении клеток и синтезе белка.

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По словам врача, манго является богатым источником пищевых волокон, которые помогают пищеварению, предотвращают запоры и в долгосрочной перспективе снижают риск развития сердечных заболеваний и диабета второго типа.

"Лучшее время для употребления манго — завтрак", — обращает внимание доктор Танугула.

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