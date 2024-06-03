Ученые предлагают лечить алкоголизм «Оземпиком»

Прием популярных лекарств от сахарного диабета и ожирения Wegovy и Ozempic связали со снижением заболеваемости и рецидивов злоупотребления алкоголем. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

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Исследователи изучили электронные медицинские карты более 83 тысяч пациентов с ожирением. И вот, что они обнаружили: у тех, кто лечился семаглутидом (активное вещество двух вышеназванных препаратов), наблюдалось снижение на 50–56% риска развития алкоголизма.

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"Это очень многообещающий результат, благодаря которому мы можем выработать новый терапевтический метод лечения AUD".

AUD представляет собой хроническое заболевание головного мозга, для которого характерно компульсивное употребление алкоголя и негативное эмоциональное состояние после этого.

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