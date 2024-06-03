Правда ли, что филлеры на основе гиалуроновой кислоты могут вызвать рак

Гиалуроновая кислота пользуется популярностью среди косметологов и их клиенток. Этот полисахарид регулирует водный баланс кожи и заботится о ее упругости. Но у всего есть обратная сторона.

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Гиалуроновая кислота закупоривает лимфатическую систему организма и приводит к застою лимфы. В результате токсичные субстраты вызывают воспаление, которое в долгосрочной перспективе может привести к развитию рака, считает доктор Кашиф Хан.

"Гиалуроновая кислота успешно применяется более 70 лет. За все это время не было зарегистрировано ни одного случая развития рака ввиду использования филлера", – в свою очередь отмечает доктор Гунасекар Вуппалапти.

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С неприятными последствиями, в том числе представляющими угрозу здоровью и жизни, можно столкнуться в том случае, если применяются некачественные препараты. Кроме того, большое значение имеют квалификация и опыт специалиста, оказывающего услугу, обращает внимание эксперт.

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