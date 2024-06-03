Пять неочевидных признаков, что у вас проблемы с кишечником

В последнее время рак кишечника все чаще выявляется у пациентов, не достигших 50 лет. Специалисты рассказали о неочевидных признаках, присущих различным заболеваниям, связанным с ЖКТ.

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Проблемы со стулом, вздутие живота и болевые ощущения в этой области явно подают сигнал: с организмом что-то не так. Но в данном случае не составляет труда распознать, какой именно орган дал сбой.

Правда ли, что филлеры на основе гиалуроновой кислоты могут вызвать рак

О проблемах с кишечником могут свидетельствовать и другие состояния, которые мы можем списать на тяжелый день, недосып и прочие относительно привычные обстоятельства. Например, тревожными звоночками считаются усталость, апатия, ломкие ногти, волосы и кости.

"Однажды у меня был клиент, у которого не было заметных симптомов со стороны пищеварительной системы, но он слишком легко ломал кости, а позже выяснилось, что у него недиагностированная целиакия".

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