Правда ли, что грибы снижают риск развития рака
На днях консультант по питанию Лори Шемек заявил, что "рак ненавидит грибы", спровоцировав тем самым активные обсуждения. Так ли это на самом деле, передает издание The New Yourk Post с ссылкой на мнения экспертов.
В грибах содержится большое количество мощного антиоксиданта под названием эрготионеин. Он противостоит воспалительным процессам, в том числе распространению раковых клеток в организме.
Положительный эффект от потребления был подтвержден в ходе проведения исследования в 2021 году. Тогда ученые выяснили, что люди, которые ели 18 граммов любых грибов в день, имели на 45% меньший риск развития онкологии по сравнению с теми, кто их не ел.
Экстракты грибов на регулярной основе используются для лечения злокачественных опухолей в Японии и Китае, так как они в том числе богаты витамином D. А он имеет решающее значение для поддержания иммунной системы, обращают внимание сотрудники онкологического центра им. М. Д. Андерсона.
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Какие из них наиболее полезные? Вот список самых-самых:
- трутовик лакированный (рейши);
- "хвост индейки";
- грифола курчавая (маитаке).
Хизер Халлен-Адамс, доцент кафедры пищевых наук и технологий Университета Небраски-Линкольна, объяснила, что соединения в этих грибах показали многообещающую эффективность в борьбе с опухолями, но в случае с грызунами и клетками, выращенными в лабораториях. То есть нельзя утверждать, что они могут излечить от недуга людей.
"Пока не будут проведены клинические исследования с участием реальных людей, мы не можем быть уверены в том, что продукт действительно работает".
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