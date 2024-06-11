Лекарство от анемии: рецепт напитка, который восполнит дефицит железа

Дефицит железа – очень неприятная патология. Для нее характерны сонливость, частые головокружения, онемение конечностей, одышка и боль в груди.

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Смягчить их проявление можно не только с помощью добавок, но и натуральных продуктов. Недавно на просторах Сети завирусилось видео, в котором диетолог Диши Сетхи готовит напиток против анемии. Доктор Манджуша Агарвал подтвердил его эффективность в противостоянии недугу, передает издание The Indian Express.

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Понадобятся следующие ингредиенты: половинка свеклы, около пяти ломтиков ананаса, немного имбиря и воды. Нужно все хорошенько перемешать, а перед потреблением влить в получившуюся жидкость пару-тройку капель лимонного сока.

"Свекла богата железом, необходимым для производства эритроцитов и предотвращения анемии. А ананас помогает усваивать железо благодаря высокому содержанию витамина С".



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