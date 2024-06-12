На что нужно смотреть, чтобы улучшить психическое здоровье: исследование

Ученые выяснили, на что нужно смотреть, чтобы улучшить психическое здоровье
Времяпрепровождение на природе действительно может принести пользу нашему психическому здоровью. Достаточно ненадолго обратить свой взор на деревья, небо и прочие естественные атрибуты окружающего мира, передает Medical Xpress.
Исследователи набрали для научного эксперимента 117 человек. Участники были случайным образом распределены в одну из трех групп:
- которая фокусировалась на природных элементах, таких как деревья (зеленая группа),
- которая фокусировалась на искусственных элементах, таких как здания (серая группа),
- которая фокусировалась и на том, и на том (смешанная группа).
Каждый участник во время 45-минутной прогулки с гидом по городу и кампусу носил специальные очки, которые фиксировали, на что направлен взор испытуемого. Маршрут включал в себя десять обозначенных остановочных пунктов, призванных подчеркнуть либо природные, либо искусственные элементы.
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До и после прогулки участники проходили опросы, в ходе которых оценивалось их настроение, уровень тревожности и восстанавливающий эффект от прогулки.
В результате выяснилось следующее: участники, которые больше сосредоточивались на зелени, сообщили о значительном улучшении настроения и снижении тревожности в сравнении с остальными. После прогулки они чувствовали себя более свежими, счастливыми, отдохнувшими.
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