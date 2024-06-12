На что нужно смотреть, чтобы улучшить психическое здоровье: исследование

Времяпрепровождение на природе действительно может принести пользу нашему психическому здоровью. Достаточно ненадолго обратить свой взор на деревья, небо и прочие естественные атрибуты окружающего мира, передает Medical Xpress.

© Unsplash

Исследователи набрали для научного эксперимента 117 человек. Участники были случайным образом распределены в одну из трех групп:

которая фокусировалась на природных элементах, таких как деревья (зеленая группа), которая фокусировалась на искусственных элементах, таких как здания (серая группа), которая фокусировалась и на том, и на том (смешанная группа).

Каждый участник во время 45-минутной прогулки с гидом по городу и кампусу носил специальные очки, которые фиксировали, на что направлен взор испытуемого. Маршрут включал в себя десять обозначенных остановочных пунктов, призванных подчеркнуть либо природные, либо искусственные элементы.

Люди или искусственный интеллект: кто лучше выявляет рак на МРТ

До и после прогулки участники проходили опросы, в ходе которых оценивалось их настроение, уровень тревожности и восстанавливающий эффект от прогулки.

В результате выяснилось следующее: участники, которые больше сосредоточивались на зелени, сообщили о значительном улучшении настроения и снижении тревожности в сравнении с остальными. После прогулки они чувствовали себя более свежими, счастливыми, отдохнувшими.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как женщина чуть не лишилась носа после контурной ринопластики филлерами.