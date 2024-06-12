Люди или искусственный интеллект: кто лучше выявляет рак на МРТ

Искусственный интеллект лучше справляется с выявлением злокачественных опухолей тканей предстательной железы на МРТ, нежели рентгенологи. Об этом свидетельствует международное исследование, подробности которого приводит издание Medical Xpress.

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Сообщество PI-CAI объединило более двухсот команд искусственного интеллекта и более 60 рентгенологов из двадцати стран. Специалисты сравнили результаты ИИ и людей не только друг с другом, но и с золотым стандартом.

Это первое международное исследование применения ИИ в диагностике простаты. Оно показало, что машины выявляют почти на 7% больше случаев рака простаты.

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Кроме того, ИИ в два раза реже выявляет "подозрительные области", в которых впоследствии злокачественные опухоли не обнаруживаются.

Вывод следующий: благодаря техническому прогрессу можно сократить количество биопсий вдвое, если заменить персонал на ИИ.

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