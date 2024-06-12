Ученые совершили очередной прорыв: они разработали нано технологичный пластырь, который регенерирует клетки печени. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

Пластырь сформировали из децеллюляризованного матрикса печени и антикоагулянта (антитромботический препарат), после чего прикрепили его к печени и кишечнику подопытных крыс.

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По итогу выяснилось следующее: новое чудо-средство препятствует развитию фиброза печени и значительно уменьшает количество рубцов и воспалений на органах.

"Такой подход дает большой потенциал для лечения различных заболеваний печени: от ожирения до цирроза".



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