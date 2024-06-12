Женщина чуть не лишилась носа после контурной ринопластики филлерами

Женщина, всю жизнь стеснявшаяся своего крупного носа, сделала безоперационную ринопластику за 1000 фунтов стерлингов и чуть не лишилась носа из-за инфекции. Детали истории приводит издание The Mirror.

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"Приближалось важное семейное событие: моя дочь заканчивала университет, и мне хотелось выглядеть на фотографиях как можно лучше".



Медсестра-косметолог заверила женщину, что процедура безопасна, улучшит форму ее носа, и результат будет мгновенный. Героиня истории соблазнилась такой рекламой и ценой услуги: за "настоящую" ринопластику пришлось бы платить минимум 4000 фунтов стерлингов, а то и все 7000. Согласие было получено, процедура проведена.

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"По мере приближения выпускного моей дочери я чувствовала, как мир вокруг меня рушится. Мой нос настолько опух от инфекции, что невозможно было это скрывать. Мне пришлось рассказать дочери, что произошло. Я объяснила, что пропущу ее выпуск".



Нос распух и покрылся жуткими язвами, затруднив дыхание. Женщина была совершенно расстроена и обрекла себя на заточение в четырех стенах на два месяца. Но после все же решилась на лечение и обратилась за помощью к специалистам.

"Неправильное обращение с филерами может спровоцировать некроз тканей, сосудистые осложнения и потерю зрения", – объяснили врачи.



Благодаря лечению и рекомендациям профессионалов, героине истории удалось прийти в себя и восстановить здоровье.

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