«‎Безобидная» привычка, которая разрушает ваши ногти

Грызть ногти не самая лучшая идея, но не такая печальная по своим последствиям, как сдирание лака. Эксперты объяснили, почему так ни в коем случае нельзя делать.

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Вследствие небрежного снятия лакового покрытия с ногтевой пластины на ней образуются ямы, трещины и царапины. Они, как минимум, вызывают дискомфорт — элементарно становится больно мыть руки.

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В худшем случае можно спровоцировать онихолизис, в результате которого ноготь и вовсе отслаивается.

"В таком случае нужно коротко подстричь ноготь, а это очень неприятная процедура".



Что уж говорить об эстетической составляющей — от открытой, как и от слишком тесной обуви придется на время отказаться.

Особенно не рекомендуется сдирать гель-лак, обращают внимание специалисты.

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