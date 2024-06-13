«Безобидная» привычка, которая разрушает ваши ногти
Грызть ногти не самая лучшая идея, но не такая печальная по своим последствиям, как сдирание лака. Эксперты объяснили, почему так ни в коем случае нельзя делать.
Вследствие небрежного снятия лакового покрытия с ногтевой пластины на ней образуются ямы, трещины и царапины. Они, как минимум, вызывают дискомфорт — элементарно становится больно мыть руки.
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В худшем случае можно спровоцировать онихолизис, в результате которого ноготь и вовсе отслаивается.
"В таком случае нужно коротко подстричь ноготь, а это очень неприятная процедура".
Что уж говорить об эстетической составляющей — от открытой, как и от слишком тесной обуви придется на время отказаться.
Особенно не рекомендуется сдирать гель-лак, обращают внимание специалисты.
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