Популярный миф о пищевом отравлении, в который нельзя верить

Пищевое отравление – острое заболевание, которому сопутствуют крайне неприятные симптомы. Эксперты развеяли популярный миф о коварном недуге.

© dreamstime.com

"Люди всегда приходят в отделение неотложной помощи и заявляют: "Я знаю, что у меня нет пищевого отравления, потому что я единственный, кому стало плохо", — приводит слова сертифицированного врача скорой помощи Джастина Мазура издание HuffPost.



Если все ели одни и те же продукты, но рвота и диарея одолели только одного человека, это не значит, что речь не может идти о пищевом отравлении.

Каждый человек обладает уникальной иммунной и пищеварительной системами. У кого-то микробиом кишечника лучше справляется с воспалительными процессами, у кого-то хуже. Продукт, который является совершенно привычным и безопасным для одного человека, может выбить из колеи другого.

Что будет с организмом, если каждый день пить чай с молоком

Мясо, птица и морепродукты, которые подаются сырыми или недоваренными, представляют наибольшую опасность. Употребление сырых молочных продуктов, таких как яйца, молоко или сырое тесто, тоже повышает риск заработать пищевое отравление, обратил внимание врач.

Ранее "Рамблер" рассказывал о неочевидных признаках повышенного холестерина.