Присмотритесь к глазам и рукам: неочевидные признаки повышенного холестерина

Высокий уровень холестерина в организме – достаточно распространенное явление, диагностируемое у людей по всему миру. О неочевидных симптомах коварного недуга врачи рассказали изданию The Mirror.

Холестерин проходит через обширную сеть кровеносных сосудов тела, часто с течением времени накапливаясь в определенных его областях. Одним из характерных признаков высокого уровня холестерина являются ксантелазмы — образования на веках, похожие на шишки или гнойники.

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Частое или болезненное ощущение покалывания в руках и ногах тоже может свидетельствовать о высоком холестерине. Дело в том, что он провоцирует образование бляшек в крови, сужающих сосуды.

"Заболевание периферических артерий — это осложнение, которое может развиться, когда артерии ног становятся слишком узкими из-за накопления в них холестерина. Оно может вызвать онемение и покалывание в ногах или ступнях. А потеря чувствительности, в свою очередь, увеличивает риск развития язв и других медленно заживающих ран".



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