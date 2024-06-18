Названа причина регулярных ночных пробуждений в одно и то же время

Чуть ли не каждую ночь вы сами по себе просыпаетесь, и происходит это примерно в одно и то же время? Эксперт назвала возможную причину подобной "привычки".

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Дело в том, что таким образом организм выбрасывает скопившийся адреналин. Если его слишком много, надпочечники активизируются, пытаясь восстановить гормональный баланс. Это нас и пробуждает. Пока вы спите, наши органы, как известно, активно работают.

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Стоит ли беспокоиться из-за этого? И да, и нет. Возможно, вы просыпаетесь посреди ночи из-за нервного перенапряжения, и вам нужно просто как следует отдохнуть. Для собственного спокойствия специалисты рекомендуют проконсультироваться с эндокринологом и пройти гормональные обследования.

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