Присмотритесь к рукам: неочевидный признак рака легких

Ежегодно в России раком легкого заболевает более 60 тысяч человек. Какой неочевидный признак может указывать на страшный недуг, рассказали британские врачи.

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Изменения формы или цвета пальцев могут сигнализировать о различных заболеваниях, в том числе онкологических образованиях в организме. Один из тревожных звоночков, на которые обращают внимание специалисты, – это так называемые пальцы Гиппократа.

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У пациентов с данным диагнозом округляются ногти, а пальцы становятся выпуклыми, неправильной формы, а иногда и рыхлыми. Как объясняют врачи, соединительные ткани трансформируются в том числе в результате абсцесса в легком.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые совершили прорыв в лечении колоректального рака.