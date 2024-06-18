Ученые предлагают лечить астму с помощью хлеба

Бразильские исследователи разработали функциональный хлеб, способный предотвратить астму. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

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Среди ингредиентов целительного хлебобулочного изделия, который планируется запатентовать, Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905 – штамм пивных дрожжей с пробиотическими свойствами, который, как было показано, ослабляет симптомы астмы у мышей.

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"Мы добавили инкапсулированные живые дрожжи, чтобы улучшить жизнеспособность и активность пробиотиков при высокой температуре, достигаемой в процессе выпечки. Микрокапсулы защищают биоактивные и пробиотические соединения, улучшая их стабильность, выживаемость и биодоступность".



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