Популярный продукт, который провоцирует вздутие живота
Вздутие живота – неприятное состояние, которое может выбить из колеи. Врачи рассказали, какой популярный продукт следует исключить из рациона во избежание подобной проблемы.
"Накопление газов может быть вызвано употреблением в пищу продуктов, которые организму трудно полностью переварить, таких как фасоль, чечевица, капуста и брокколи".
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Но входит в этот список и другой продукт, который, вероятно, можно встретиться на столе в любом доме. И это... соль.
"Соль способствует задержке воды, поэтому постарайтесь снизить потребление натрия и пить много воды, чтобы помочь организму выводить лишнюю жидкость и поддерживать работу пищеварительной системы".
В следующий раз перед тем, как посолить еду, подумайте, стоит ли оно того.
Ранее "Рамблер" рассказывал об опасности потребления теплой бутилированной воды.