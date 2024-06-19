Популярный продукт, который провоцирует вздутие живота

Вздутие живота – неприятное состояние, которое может выбить из колеи. Врачи рассказали, какой популярный продукт следует исключить из рациона во избежание подобной проблемы.

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"Накопление газов может быть вызвано употреблением в пищу продуктов, которые организму трудно полностью переварить, таких как фасоль, чечевица, капуста и брокколи".



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Но входит в этот список и другой продукт, который, вероятно, можно встретиться на столе в любом доме. И это... соль.

"Соль способствует задержке воды, поэтому постарайтесь снизить потребление натрия и пить много воды, чтобы помочь организму выводить лишнюю жидкость и поддерживать работу пищеварительной системы".



В следующий раз перед тем, как посолить еду, подумайте, стоит ли оно того.

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