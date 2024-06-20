Здоровый образ жизни после 80 лет: приносит пользу или нет

Здоровый образ жизни может оказать положительный эффект даже в очень пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, о результатах которого сообщает Medical Xpress.

© Unsplash

Исследователи из Фуданьского университета отобрали для научного экпсеримента более 5000 человек, перешагнувших отметку в 80 лет. На протяжении пяти лет за их состоянием здоровья и образом жизни активно наблюдали.

Редкое генетическое заболевание сердца будут выявлять с помощью простого теста

Если одни участники вели достаточно пассивный образ жизни, то другие много ходили пешком, высыпались и правильно питались. В результате именно вторые показали лучшие результаты: их шансы прожить долгие годы в здравии значительно увеличились.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые совершили прорыв в лечении болезни Альцгеймера.