Редкое генетическое заболевание сердца будут выявлять с помощью простого теста

Группа международных исследователей представила новый простой клинический тест для выявления синдрома дефицита высвобождения кальция (CRDS). Об этом сообщает Medical Xpress.

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СДВК — опасная для жизни генетическая аритмия. Она вызывает учащенное сердцебиение и может привести к серьезным осложнениям, таким как внезапная остановка сердца и смерть.

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Новый метод диагностики отслеживает изменения на электрокардиографии (ЭКГ) после короткого периода учащенного сердцебиения и паузы, которые могут возникать естественным образом или быть вызваны искусственной стимуляцией сердца.

"Мы надеемся, новая методика станет важным шагом на пути к повышению качества оценки первоначально необъяснимой остановки сердца".



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