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Представлен тест, который выявляет редкое генетическое заболевание сердца

Группа международных исследователей представила новый простой клинический тест для выявления синдрома дефицита высвобождения кальция (CRDS). Об этом сообщает Medical Xpress.

Редкое генетическое заболевание сердца будут выявлять с помощью простого теста
© Unsplash

СДВК — опасная для жизни генетическая аритмия. Она вызывает учащенное сердцебиение и может привести к серьезным осложнениям, таким как внезапная остановка сердца и смерть.

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Новый метод диагностики отслеживает изменения на электрокардиографии (ЭКГ) после короткого периода учащенного сердцебиения и паузы, которые могут возникать естественным образом или быть вызваны искусственной стимуляцией сердца.

"Мы надеемся, новая методика станет важным шагом на пути к повышению качества оценки первоначально необъяснимой остановки сердца".

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