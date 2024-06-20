Ученые совершили прорыв в лечении болезни Альцгеймера

Группа исследователей из Окинавского института науки и технологий добилась успехов в разработке и тестировании эффективного лечения симптомов, сопутствующих болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Medical Xpress.

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Болезнь Альцгеймера представляет собой прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, для которого характерно снижение когнитивных функций, потеря памяти и, в конечном итоге, неспособность выполнять привычные повседневные задачи.

От недуга страдают около 55 миллионов человек во всем мире. В Японии около 4,4 миллиона человек живут с деменцией. Предполагается, что к 2060 году это число вырастет до 6,5 миллионов.

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Но есть и хорошие новости: ученые представили лекарство, способное спасти главный орган центральной нервной системы от "угасания". На подопытных грызунах был опробован синтетический пептид PHDP5, который может легко преодолевать гематоэнцефалический барьер и напрямую воздействовать на центр памяти в мозге.

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