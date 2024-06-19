Выявлять устойчивость иммунитета к COVID-19 будет намного проще

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) разработала новый бумажный серологический тест, который может быстро и точно отслеживать изменения устойчивости иммунитета к SARS-CoV-2. Об этом сообщает Medical Xpress.

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Итак, ученые представили бумажный мультиплексный анализ вертикального потока (xVFA), который определяет уровни антител IgG и IgM, которым под силу противостоять пяти структурным белкам SARS-CoV-2. Любой желающий сможет сдать привычный анализ (мазок) и получить интересующую информацию уже через 20 минут после этого.

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На тест возлагаются большие надежды: инновационная технология обещает произвести революцию в медицинской отрасли. Предполагается, что в скором времени специалисты будут быстро и без особых затрат выявлять пациентов с устойчивым и не очень к коронавирусу иммунитетом.

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