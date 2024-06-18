Ученые совершили прорыв в диагностике рака

Ученые разработали методику трехмерного геномного профилирования для обнаружения небольших предраковых изменений в поджелудочной железе (известных как интраэпителиальные неоплазии поджелудочной железы (PanIN)). Эти поражения приводят к развитию одного из наиболее агрессивных видов рака, сообщает издание Medical Xpress.

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PanIN крошечные, поэтому их крайне сложно обнаружить и практически невозможно идентифицировать при обычном радиологическом исследовании. Нередко из-за этого смертельное заболевание диагностируется у пациентов на поздних стадиях развития, когда намного сложнее что-либо предпринять.

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Существующие методы 2D-гистологического окрашивания, в ходе которых ткань нарезают тонкими срезами, окрашивают и исследуют под микроскопом, дают лишь ограниченное представление о PanIN. Новые технологии должны повысить выявляемость рака на ранних стадиях, отмечают ученые.

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