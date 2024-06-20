Ученые предлагают лечить алкоголизм кишечными бактериями

Валериановая кислота, вырабатываемая кишечными бактериями, снижает тягу к спирту у мышей. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, о результатах которого сообщает Medical Xpress.

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Мыши, которым давали валериановую кислоту, потребляли на 40% меньше алкоголя (этанола, смешанного с водой), а уровень алкоголя в крови у них был на 53% ниже, чем у остальных подопытных. А еще первые стали менее тревожными.

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В настоящее время исследователи тестируют данный подход на других подвидах грызунов, чтобы удостовериться в его универсальной эффективности.

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