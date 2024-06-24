Мигрень школьницы оказалась опухолью мозга

У школьницы из Великобритании диагностировали смертельное заболевание, которое поначалу походило на "сильные головные боли". Детали истории приводит издание The Mirror.

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Махта и ее 47-летний муж Реза трижды отвозили Майю в отделение неотложной помощи, умоляя врачей провести дополнительные обследования. Дело в том, что девочка ежедневно просыпалась из-за головных болей. Уговоры сработали только на четвертый раз.

Через пять недель после появления симптомов Майю отправили на МРТ. Врачи обнаружили доброкачественную опухоль головного мозга размером 3,5 х 2,8 х 2,3 см.

"Мы все были в шоке".



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Через несколько дней школьницу сделали операцию в манчестерской больнице Кристи, но из-за расположения опухоли ее было слишком сложно удалить. Потребовалась лучевая терапия, чтобы уменьшить ее размеры.

С тех пор Майя перенесла множество операций по удалению кист из этой области, которые вызывают у нее ужасные головные боли.

"Около 40% опухоли осталось. Впереди еще долгий путь, но у нее все хорошо".



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