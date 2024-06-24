Почему нельзя спать с включенным вентилятором

Летом постоянно хочется охладиться. Особенно ночью, когда уснуть никак не получается. Для решения проблем многие обращаются к вентиляторам, оставляя их включенными на всю ночь. Эксперт объяснил, почему так нельзя делать.

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"Если вы обнаружите, что страдаете от чрезмерного чихания, слезотечения, насморка, зуда в горле и даже затрудненного дыхания, убедитесь, что на лопастях вашего электрического вентилятора нет пыли", — предупреждает сомнолог Мартин Сили.



По его словам, на работающем несколько часов вентиляторе скапливаются пыль и частицы кожи, которые мы вдыхаем. Это особенно опасно для аллергиков.

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Пребывание в одной комнате с включенным на всю ночь электрическим вентилятором может также пересушить нос и горло. Чтобы этого не произошло, нужно регулярно пить воду, но сделать это во время сна невозможно.

"Концентрированный прохладный воздух способен вызвать напряжение и судороги мышц. Вы даже можете заметить, что у вас затекла шея после использования электрического вентилятора", — резюмировал врач.



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