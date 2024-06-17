Ученые совершили прорыв в лечении колоректального рака

Ученые открыли путь к возможным будущим методам лечения колоректального рака у людей. Об этом сообщает Medical Xpress.

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Речь идет об открытии нового уникального гена под названием NIK, который может блокировать воспалительные процессы в организме, в том числе распространение раковых клеток. Его можно будет использовать в медицинских препаратах, назначаемых онкобольным пациентам.

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На настоящий момент эффективность гена была доказана в случае с колоректальном раком, но ученые не планируют останавливаться на достигнутом. Команда исследователей обратится к другим типам рака, на которые потенциально может влиять NIK и его сигнальные пути.

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