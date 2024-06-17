Ложиться спать после полуночи вредно для здоровья: миф или суровая реальность

Отход ко сну после часа ночи крайне вреден для организма. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, на результаты которого ссылается издание HuffPost.

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Вот, что обнаружили специалисты, изучив состояние более 70 тысяч добровольцев: "совы", которые ложились спать после часа ночи, значительно чаще страдали от проблем с психическим здоровьем. В числе неприятных последствий были тревожное и депрессивное расстройство.

"Для нашего тела важно получать четкие сигналы о том, что наступил день, то есть солнце встало. Если этого не происходит, сбиваются биоритмы, а от этого страдает мозг".



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В темное время суток мы ведем себя и думаем совершенно иным образом. Как объяснили ученые, ночью наши мысли и поступки либо более импульсивны, либо более заторможены. То есть о максимальной работоспособности и речи быть не может. А нахождение в подобном состоянии крайне негативно сказывается на нервной системе: она не понимает, что происходит, и почему все не так, как должно быть.

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