Когда неуклюжесть — веский повод обратиться к врачу

Иногда неуклюжесть может указывать на серьезные сбои в работе главного органа центральной нервной системы. В каких именно случаях стоит обратиться к врачу, специалисты рассказали изданию HuffPost.

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Во-первых, тревожным звоночком является внезапное увеличение количества несчастных случаев или травм.

Во-вторых, против нормы испытывать трудности при выполнении привычных действий, с которыми до сих пор вы быстро справлялись.

В-третьих, "болезненной" неуклюжестью считается та, что вызывает у вас раздражение. Люди бывают невнимательными с рождения — в таком случае они постоянно что-то задевают и роняют. Их это не выводит из себя.

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"Среди наиболее распространенных неврологических проблем — "мини-инсульты", нейродегенеративные заболевания головного мозга (болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера) или другие расстройства, включая накопление жидкости в головном мозге, воспаления и заболевания периферических нервов".



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