Женщина шесть лет не стирала бюстгальтер: почему нужно делать это намного чаще

Одна женщина призналась, что не протяжении шести лет носила бюстгальтер и за все это время ни разу его не постирала. Врачи объяснили, почему ни в коем случае нельзя так делать.

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"Бюстгальтер и в самом деле выглядел отвратительно. Он пропитался потом, частичками омертвевшей кожи, и даже поменял цвет. Когда я его купила, он был светло-серым, а не желтоватым/зеленоватым/темно-серым, как сейчас".



Простой способ облегчить аллергию

Британский врач общей практики Дебора Ли предупредила, что несоблюдение гигиены грозит неприятными для здоровья последствиями. В особой зоне риска люди с ослабленным иммунитетом.

На поверхности нижнего белья копятся всевозможные бактерии и грибки, которые могут способствовать развитию кожных инфекций и даже пневмонии.

"Дрожжевые грибки Candida albicans обычно вызывают болезненную красную сыпь под грудью. А норовирус и вирус папилломы человека, вызывающий бородавки, также прекрасно чувствует себя на одежде".



В заключение врач подчеркнула, что бюстгальтер нужно стирать после двух-четырех носок. Особенно в жаркий сезон.

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