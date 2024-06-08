Почему цистит возвращается снова и снова

При цистите воспаляется мочевой пузырь. Это заболевание способно значительно снизить качество жизни, заставляя постоянно жить в страхе перед очередным обострением. О том, почему он постоянно рецидивирует, рассказал в беседе с "Рамблером" заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП №195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово Павел Раменский.

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Недолеченный острый цистит

Самая распространенная ошибка – преждевременное прекращение лечения при первых признаках улучшения, утверждает врач. Важно понимать, что симптоматическое облегчение не означает полного уничтожения возбудителя.

Бактерии могут "затаиться" в глубоких слоях слизистой оболочки мочевого пузыря, а не до конца пройденный курс антибиотиков приведет к формированию устойчивости к препарату, что значительно затруднит лечение в будущем Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово

Анатомические особенности

У женщин, объясняет эксперт, уретра короче и шире, чем у мужчин, что облегчает проникновение бактерий в мочевой пузырь. Индивидуальные анатомические особенности, например, опущение стенок влагалища или мочевого пузыря, также могут способствовать застою мочи и развитию инфекции.

Гормональные изменения

Уровень эстрогенов влияет на состояние слизистой оболочки мочевого пузыря и влагалища. Снижение уровня этих гормонов в период менопаузы или при приеме некоторых лекарственных препаратов делает слизистую более уязвимой для инфекций.

Снижение иммунитета

Ослабленный иммунитет, вызванный стрессом, переохлаждением, хроническими заболеваниями или приемом некоторых лекарственных препаратов, повышает риск развития инфекций мочевыводящих путей, в том числе и цистита.

Неправильная гигиена

Несоблюдение правил интимной гигиены, использование агрессивных средств для мытья, ношение тесного синтетического белья – все это, по словам Раменского, может нарушать естественную микрофлору и способствовать развитию цистита.

Сопутствующие заболевания

Сахарный диабет, мочекаменная болезнь, гинекологические заболевания, заболевания, передающиеся половым путем, могут повышать риск развития цистита, заявил врач.

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Рекомендации врача

Обратитесь к врачу: не занимайтесь самолечением! Только специалист может поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение. Сдайте анализы: Общий анализ мочи и бактериологический посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам помогут выявить возбудителя и подобрать эффективный препарат. Пройдите полный курс лечения: строго следуйте рекомендациям врача и не прекращайте прием лекарств, даже если симптомы исчезли. Укрепите иммунитет: Закаляйтесь, правильно питайтесь, занимайтесь спортом, избегайте стрессов. Соблюдайте правила гигиены: Подмывайтесь дважды в день теплой водой с использованием мягких моющих средств, носите хлопчатобумажное белье, меняйте прокладки каждые три-четыре часа во время менструации. Пейте достаточно жидкости: Употребление достаточного количества жидкости (1,5–2 литров в день) способствует промыванию мочевыводящих путей и снижает риск развития инфекции. Избегайте переохлаждения: Одевайтесь по погоде, не сидите на холодных поверхностях.

Помните: цистит – не приговор! Своевременное обращение к врачу, комплексное лечение и соблюдение мер профилактики помогут вам забыть об этом неприятном заболевании Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово

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