Боль в почках может быть очень неприятным и тревожным симптомом, который требует внимания и диагностики. Чтобы понять, что болят именно почки, необходимо обратить внимание на ряд характерных признаков и симптомов.

Как распознать боль в почках

Во-первых, боль в почках может проявляться в виде ощущения тупой или колющей боли в пояснице. Это может быть односторонняя или двусторонняя боль, постоянная или приступообразная, которая усиливается при движении или физической активности.

Во-вторых, боль в почках может сопровождаться другими симптомами, такими как болезненное мочеиспускание, изменение цвета или запаха мочи, ощущение жжения при мочеиспускании, кровь в моче или повышенное давление.

Третий признак, который может указывать на проблемы с почками — это отеки. Они могут проявляться в виде отеков ног, рук, лица или живота. Отеки могут быть связаны с задержкой жидкости в организме, которая возникает из-за нарушения функции почек.

Кроме того, при болях в почках могут возникать другие симптомы, такие как общая слабость, утомляемость, потеря аппетита, тошнота или рвота, повышенная температура тела. Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово

Что делать, если болят почки

Если вы заметили у себя хотя бы один из этих симптомов, рекомендуется обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи и диагностики. Специалист может назначить обследование, в том числе анализы мочи и крови, ультразвуковое исследование почек, компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию для выявления причины болей в почках.

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Причинами болей в почках могут быть различные заболевания, такие как инфекции мочевыводящих путей, мочекаменная болезнь, поликистоз почек, гломерулонефрит, пиелонефрит, опухоли и другие. Только врач сможет определить точную причину болей и назначить соответствующее лечение.

Важно помнить, что самодиагностика и самолечение могут привести к нежелательным последствиям. Поэтому если у вас возникли боли или другие симптомы, связанные с почками, обратитесь к врачу для получения профессиональной помощи и консультации.