Убийственные для здоровья мочевого пузыря продукты

Здоровье мочевого пузыря зависит от многих факторов, в том числе и от правильного питания. И этот фактор каждый в силах контролировать самостоятельно. О влиянии определенных продуктов на здоровье мочевого пузыря рассказала в беседе с "Рамблером" ведущий терапевт Клиники La Salute Славина Ирина.

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Если проблемы вдруг уже обнаружены, то питание может как усугубить состояние, так и ускорить процесс выздоровления, заявила эксперт. Так, обильное потребление соли, копченостей и маринадов, пряных и острых блюд, газированных напитков раздражают стенки мочевого пузыря.

"К ним я еще добавлю цитрусовые и помидоры, которые повышают кислотность даже больше, чем газировка. Если уж любите помидоры, то лучше их есть в свежем виде. Кстати, поаккуратнее со шпинатом и щавелем. Большое употребление этих продуктов также негативно воздействует на слизистые оболочки мочевого", – подчеркнула специалист.

Еще один, многими любимый, продукт, который выделила Славина, – это кофеин. Напитки с его содержанием обладают мочегонным эффектом и увеличивают частоту позывов к мочеиспусканию. А это дополнительная нагрузка на орган, подытожила она.

"Задача мочевого пузыря – избавлять организм от вредных веществ. И если его не «подпитывать» правильной пищей, то различные воспаления и патологии неминуемы. Из полезных для важного органа продуктов я бы выделила яблоки – пектин, содержащийся в них, связывает и выводит наружу шлаки и токсины. Если не любите яблоки, замените их на сливу, смородину, персики", – призвала терапевт.

Врач рекомендует также добавить в рацион рыбу жирных сортов и цельнозерновые продукты. А две-три столовых ложки тыквенных семечек в день, по ее словам, помогут успокоить раздраженную слизистую, наладят работу пузыря и укрепят мускулатуру органа.

"Отличное средство позаботиться о здоровье мочевого пузыря – отвар из шиповника или облепихи. Эти ягоды снимают воспаление и дезинфицируют. Также хороши натуральные клюквенные морсы. Но тут одно «но»! С клюквой надо быть аккуратнее, если у вас гиперактивный мочевой пузырь, поскольку она обладает мочегонным эффектом. И, конечно, если проблемы с мочевым пузырем наблюдаются, лучше исключить полностью употребление алкоголя", – резюмировала Ирина Борисовна.