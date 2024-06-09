Плантарный фасциит: чем опасен и как лечить

Плантарный фасциит — распространенное состояние, которое характеризуется воспалением связки на подошве стопы. Он может привести к значительным болям и дискомфорту в области пятки и дна стопы, и, если не обращать на него внимание, может иметь серьезные последствия. Подробнее о них в беседе с "Рамблером" рассказал заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП №195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово Павел Раменский.

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Ключевой опасностью плантарного фасциита, утверждает врач, является его способность привести к хроническому болевому синдрому и нарушению обычной активности пациента. По мере развития воспаления плантарной фасции у пациента возникают боли при ходьбе, особенно после длительного отдыха или сна.

Это может привести к изменению шага и нагрузке на другие части стопы, что в свою очередь может вызвать дополнительные проблемы, такие как артрит, бурсит или даже деформации стопы Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово

Более того, плантарный фасциит может оказать серьезное влияние на качество жизни пациента, подчеркнул эксперт. Боль в области стопы может существенно ограничить его способность заниматься повседневными делами, работой и занятиями спортом. По словам врача, это может привести к социальной изоляции, депрессии и другим психологическим проблемам.

Однако, помимо болевого синдрома, плантарный фасциит может также вызвать изменения в походке и структуре стопы. Постоянное перегружение плантарной фасции может привести к развитию плоскостопия или других деформаций стопы, что требует дополнительного лечения и реабилитации Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово

Профилактика:

Носите удобную обувь: избегайте высоких каблуков, тесной обуви. Контролируйте свой вес. Регулярно выполняйте упражнения для растяжки стопы. При плоскостопии используйте индивидуальные ортопедические стельки.

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Лечение:

Лечение направлено на снятие воспаления, устранение боли и восстановление нормальной функции стопы. Врач может назначить:

Медикаментозную терапию: нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), анальгетики, кортикостероидные инъекции.

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), анальгетики, кортикостероидные инъекции. Физиотерапию: ударно-волновая терапия, лазеротерапия, электрофорез, магнитотерапия.

ударно-волновая терапия, лазеротерапия, электрофорез, магнитотерапия. Лечебную физкультуру: специальные упражнения для растяжки плантарной фасции и укрепления мышц стопы.

специальные упражнения для растяжки плантарной фасции и укрепления мышц стопы. Ортопедические изделия: индивидуальные ортопедические стельки, ночные ортезы, тейпирование.

индивидуальные ортопедические стельки, ночные ортезы, тейпирование. В редких случаях – хирургическое лечение.

Раменский призывает не заниматься самолечением при подозрении плантарного фасциита. При появлении боли в пятке, особенно если она усиливается по утрам или после нагрузок, необходимо записаться к врачу-травматологу-ортопеду. Своевременное обращение к специалисту и комплексный подход к лечению помогут избежать серьезных последствий плантарного фасциита и сохранить здоровье стоп.

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