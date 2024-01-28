Чем грозит недолеченный синусит

Синусит – это воспалительное заболевание, которое затрагивает синусы лица – это воздушные полости, расположенные в костях черепа около носа, щек и лба. В беседе с "Рамблером" врач-терапевт Заплавнова Кристина рассказала об опасности заболевания.

По словам эксперта, синусит – собирательный термин. В зависимости от того, в каких пазухах возникает воспаление, Заплавнова выделяет:

Гайморовы, лобные и решетчатые пазухи парные, поэтому воспалительный процесс в них может быть как односторонним, так и двусторонним, подчеркнула специалист. Также она перечислила факторы, провоцирующие развитие заболевания: