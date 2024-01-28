Чем грозит недолеченный синусит
Синусит – это воспалительное заболевание, которое затрагивает синусы лица – это воздушные полости, расположенные в костях черепа около носа, щек и лба. В беседе с "Рамблером" врач-терапевт Заплавнова Кристина рассказала об опасности заболевания.
- гайморит – воспаление гайморовых пазух,
- фронтит – воспаление лобных пазух,
- этмоидит – воспаление решетчатых пазух,
- сфеноидит – воспаление клиновидной пазухи.
Гайморовы, лобные и решетчатые пазухи парные, поэтому воспалительный процесс в них может быть как односторонним, так и двусторонним, подчеркнула специалист. Также она перечислила факторы, провоцирующие развитие заболевания:
- инфекция: одной из основных причин синусита является инфекция, которая может быть бактериальной, вирусной или грибковой. Эти инфекции могут возникать вследствие простуды, гриппа или других респираторных заболеваний;
- аллергии: люди, страдающие от аллергического ринита или других аллергических реакций, часто подвержены развитию синусита. Аллергены, такие как пыльца, пыль или аллергены в пище, могут вызывать воспаление в синусах и ослаблять их функции;
- повреждения и полипы: повреждения или деформации перегородки носа, а также наличие полипов в носовых полостях могут стать причиной синусита. Эти факторы могут препятствовать нормальному оттоку секретов из синусов, что приводит к их застою и воспалению;
- плохая гигиена: недостаточная гигиена носа и регулярное скопление слизи и мусора в носовых полостях могут способствовать развитию синусита. Поэтому важно поддерживать нос в чистоте, используя специальные средства для промывания.
"Без адекватного лечения синусит переходит в хроническую форму и может вызвать крайне тяжелые осложнения, особенно у детей!", – отметила врач.
Осложнения синусита:
- переход в хроническую форму. Насморк сохраняется более 12 недель, возникают постоянная сухость во рту, сухой непродуктивный кашель, особенно в ночное время, и снижается обоняния;
- самое часто встречающееся – отит (воспаление наружного и среднего уха). Очень часто это осложнение встречается у детей, так как слуховая труба у них короче и прямее, чем у взрослых, что повышает риск попадания инфекции и жидкости из носоглотки, полости носа;
- флегмона глазницы – нагноение тканей, которые окружают глазное яблоко;
- менингит – воспаление мягкой мозговой оболочки. У детей этот процесс развивается наиболее стремительно, речь идет о жизни и смерти, счет идет на часы, если не на минуты.
"Если после пяти-семи дней от начала заболевания, насморк не проходит, не занимайтесь самолечением. Обращайтесь к врачу", – резюмировала терапевт.
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