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Чем грозит недолеченный синусит

Синусит – это воспалительное заболевание, которое затрагивает синусы лица – это воздушные полости, расположенные в костях черепа около носа, щек и лба. В беседе с "Рамблером" врач-терапевт Заплавнова Кристина рассказала об опасности заболевания.

Чем грозит недолеченный синусит
© dreamstime.com
По словам эксперта, синусит – собирательный термин. В зависимости от того, в каких пазухах возникает воспаление, Заплавнова выделяет:
  • гайморит – воспаление гайморовых пазух,
  • фронтит – воспаление лобных пазух,
  • этмоидит – воспаление решетчатых пазух,
  • сфеноидит – воспаление клиновидной пазухи.
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Гайморовы, лобные и решетчатые пазухи парные, поэтому воспалительный процесс в них может быть как односторонним, так и двусторонним, подчеркнула специалист. Также она перечислила факторы, провоцирующие развитие заболевания:

Как избавиться от заложенности носа
  • инфекция: одной из основных причин синусита является инфекция, которая может быть бактериальной, вирусной или грибковой. Эти инфекции могут возникать вследствие простуды, гриппа или других респираторных заболеваний;
  • аллергии: люди, страдающие от аллергического ринита или других аллергических реакций, часто подвержены развитию синусита. Аллергены, такие как пыльца, пыль или аллергены в пище, могут вызывать воспаление в синусах и ослаблять их функции;
  • повреждения и полипы: повреждения или деформации перегородки носа, а также наличие полипов в носовых полостях могут стать причиной синусита. Эти факторы могут препятствовать нормальному оттоку секретов из синусов, что приводит к их застою и воспалению;
  • плохая гигиена: недостаточная гигиена носа и регулярное скопление слизи и мусора в носовых полостях могут способствовать развитию синусита. Поэтому важно поддерживать нос в чистоте, используя специальные средства для промывания.

"Без адекватного лечения синусит переходит в хроническую форму и может вызвать крайне тяжелые осложнения, особенно у детей!", – отметила врач.

Осложнения синусита:

  • переход в хроническую форму. Насморк сохраняется более 12 недель, возникают постоянная сухость во рту, сухой непродуктивный кашель, особенно в ночное время, и снижается обоняния;
  • самое часто встречающееся – отит (воспаление наружного и среднего уха). Очень часто это осложнение встречается у детей, так как слуховая труба у них короче и прямее, чем у взрослых, что повышает риск попадания инфекции и жидкости из носоглотки, полости носа;
  • флегмона глазницы – нагноение тканей, которые окружают глазное яблоко;
  • менингит – воспаление мягкой мозговой оболочки. У детей этот процесс развивается наиболее стремительно, речь идет о жизни и смерти, счет идет на часы, если не на минуты.

"Если после пяти-семи дней от начала заболевания, насморк не проходит, не занимайтесь самолечением. Обращайтесь к врачу", – резюмировала терапевт.

Ранее мы писали о последствиях недолеченного насморка.

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