Как избавиться от заложенности носа
Осенью традиционно начинается сезон распространения гриппа и простуды. И если некоторые симптомы (температуру, боль в горле и ломоту в теле), можно вылечить, то другие остаются и после выздоровления. Если не знать причины насморка, то его нельзя полностью вылечить, можно только на время снять неприятные ощущения.
“Рамблер” рассказывает, как избавиться от заложенности носа.
Что такое заложенность носа
Заложенность носа — это состояние, при котором из-за отека слизистой носовые проходы закупориваются. Это не связано с избытком слизи, поэтому высмаркивание не поможет решить проблему. Снимать заложенность можно другими способами.
Причины заложенности носа
Чтобы подобрать грамотное лечение, нужно выявить причину отека слизистой. Обычно в качестве таких факторов выделяются:
- Острый ринит (воспаление слизистой оболочки носа).
- Аллергия.
- Назофарингит (воспаление носоглотки).
- Полипы в полости носа.
- Аденоидит (воспаление носоглоточных миндалин).
- Искривление носовой перегородки.
- Синусит (воспаление околоносовых пазух).
- Сухость воздуха.
- Попадание инородного тела в носовой проход.
Как избавиться от заложенности носа
Чаще всего заложенность носа — это не самостоятельное заболевание, а лишь симптом простуды или признак попадания в нос инородного тела.
- Физическое освобождение носовых проходов. Снять заложенность можно, удалив полипы, исправив носовую перегородку или вытащив инородный предмет.
- Медикаментозная терапия ринита или синусита. Для нормализации дыхания используются местные препараты и физиотерапевтические процедуры.
- Нарушение кровообращения. Прием лекарств не всегда устраняет отек в полости носа, поэтому здесь в лечении участвуют и лор, и невролог.
Консервативное лечение
- Сосудосуживающие препараты.
- Антигистаминные капли.
- Антиконгестанты комбинированного действия (обладают и сосудосуживающим и противоаллергическим эффектом).
Благодаря местному действию, облегчение наступает быстро. Однако такой способ не подходит для постоянного использования: к каплям со временем развивается привыкание, а заложенность становится хронической.
При обнаружении заложенности носа, необходимо обращаться к врачу. Специалист выявит причину этого симптома и назначит лечение.