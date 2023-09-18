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Как избавиться от заложенности носа

Осенью традиционно начинается сезон распространения гриппа и простуды. И если некоторые симптомы (температуру, боль в горле и ломоту в теле), можно вылечить, то другие остаются и после выздоровления. Если не знать причины насморка, то его нельзя полностью вылечить, можно только на время снять неприятные ощущения.

Как избавиться от заложенности носа
© Unsplash

“Рамблер” рассказывает, как избавиться от заложенности носа.

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Что такое заложенность носа

Заложенность носа — это состояние, при котором из-за отека слизистой носовые проходы закупориваются. Это не связано с избытком слизи, поэтому высмаркивание не поможет решить проблему. Снимать заложенность можно другими способами.

Как нельзя лечить насморк

Причины заложенности носа

Чтобы подобрать грамотное лечение, нужно выявить причину отека слизистой. Обычно в качестве таких факторов выделяются:

  1. Острый ринит (воспаление слизистой оболочки носа).
  2. Аллергия.
  3. Назофарингит (воспаление носоглотки).
  4. Полипы в полости носа.
  5. Аденоидит (воспаление носоглоточных миндалин).
  6. Искривление носовой перегородки.
  7. Синусит (воспаление околоносовых пазух).
  8. Сухость воздуха.
  9. Попадание инородного тела в носовой проход.

Как избавиться от заложенности носа

Чаще всего заложенность носа — это не самостоятельное заболевание, а лишь симптом простуды или признак попадания в нос инородного тела.

  • Физическое освобождение носовых проходов. Снять заложенность можно, удалив полипы, исправив носовую перегородку или вытащив инородный предмет.
  • Медикаментозная терапия ринита или синусита. Для нормализации дыхания используются местные препараты и физиотерапевтические процедуры.
  • Нарушение кровообращения. Прием лекарств не всегда устраняет отек в полости носа, поэтому здесь в лечении участвуют и лор, и невролог.

Консервативное лечение

Самый простой снять заложенность носа — закапать капли или распылить спрей. Для этих целей используются:
  1. Сосудосуживающие препараты.
  2. Антигистаминные капли.
  3. Антиконгестанты комбинированного действия (обладают и сосудосуживающим и противоаллергическим эффектом).

Благодаря местному действию, облегчение наступает быстро. Однако такой способ не подходит для постоянного использования: к каплям со временем развивается привыкание, а заложенность становится хронической.

При обнаружении заложенности носа, необходимо обращаться к врачу. Специалист выявит причину этого симптома и назначит лечение.

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