Осенью традиционно начинается сезон распространения гриппа и простуды. И если некоторые симптомы (температуру, боль в горле и ломоту в теле), можно вылечить, то другие остаются и после выздоровления. Если не знать причины насморка, то его нельзя полностью вылечить, можно только на время снять неприятные ощущения.

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“Рамблер” рассказывает, как избавиться от заложенности носа.

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Что такое заложенность носа

Заложенность носа — это состояние, при котором из-за отека слизистой носовые проходы закупориваются. Это не связано с избытком слизи, поэтому высмаркивание не поможет решить проблему. Снимать заложенность можно другими способами.

Причины заложенности носа

Чтобы подобрать грамотное лечение, нужно выявить причину отека слизистой. Обычно в качестве таких факторов выделяются:

Острый ринит (воспаление слизистой оболочки носа). Аллергия. Назофарингит (воспаление носоглотки). Полипы в полости носа. Аденоидит (воспаление носоглоточных миндалин). Искривление носовой перегородки. Синусит (воспаление околоносовых пазух). Сухость воздуха. Попадание инородного тела в носовой проход.

Как избавиться от заложенности носа

Чаще всего заложенность носа — это не самостоятельное заболевание, а лишь симптом простуды или признак попадания в нос инородного тела.

Физическое освобождение носовых проходов. Снять заложенность можно, удалив полипы, исправив носовую перегородку или вытащив инородный предмет.

Медикаментозная терапия ринита или синусита. Для нормализации дыхания используются местные препараты и физиотерапевтические процедуры.

Нарушение кровообращения. Прием лекарств не всегда устраняет отек в полости носа, поэтому здесь в лечении участвуют и лор, и невролог.

Консервативное лечение

Сосудосуживающие препараты. Антигистаминные капли. Антиконгестанты комбинированного действия (обладают и сосудосуживающим и противоаллергическим эффектом). Самый простой снять заложенность носа — закапать капли или распылить спрей. Для этих целей используются:

Благодаря местному действию, облегчение наступает быстро. Однако такой способ не подходит для постоянного использования: к каплям со временем развивается привыкание, а заложенность становится хронической.