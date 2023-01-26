Как нельзя лечить насморк



style='font-style: italic;line-height: 20px'>Если гипотонические растворы не справляются с заложенностью, возможно использование сосудосуживающих капель, но не более 3 - 5 дней без контроля врача.



Иначе это может привести к медикаментозному риниту в зависимости от сосудосуживающих капель.







Бородулина Эльвира Вячеславовна

К.м.н, врач-пульмонолог, терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г Пенза





style='font-style: italic;line-height: 20px'>Если гипотонические растворы не справляются с заложенностью, возможно использование сосудосуживающих капель, но не более 3 - 5 дней без контроля врача.Иначе это может привести к медикаментозному риниту в зависимости от сосудосуживающих капель.

Кроме того, по словам специалиста, помочь в облегчении симптомов ринита может увлажнение помещения. Рекомендуемая влажность 40 - 60%. Достичь такого показателя помогут увлажнители воздуха и частая влажная уборка.

Как не надо лечить насморк

По словам врача, нельзя самостоятельно назначать себе капли с глюкокортикостероидами, сложные капли, которые тоже есть на рынке лекарственных средств, а также использовать для уменьшения симптомов ринита антигистаминные препараты.

Кроме того, не стоит использовать мази для слизистой оболочки носа, потому что использование некоторых мазей может нарушать мукоцилиарный клиренс, то есть естественные механизмы очистки носа. Бородулина Эльвира Вячеславовна К.м.н, врач-пульмонолог, терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г Пенза