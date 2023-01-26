Многие из нас мучаются от соплей и заложенности носа и применяют "домашние" методы лечения или сами назначают себе препараты. Не всегда это приносит пользу организму, а иногда делает только хуже. О том, как нельзя лечить насморк, "Рамблеру" рассказала к.м.н., врач-пульмонолог Эльвира Бородулина.
Ринит — это воспаление слизистой оболочки носа, которое часто встречается при острых респираторных вирусных инфекциях.
Основными проявлениями ринита является выделения из носа, насморк, или, как говорят врачи, ринорея и заложенность носа.
Использовать капли при насморке можно, но только определенное количество дней. В противном случае, это может привести к нежелательным последствиям.
Кроме того, по словам специалиста, помочь в облегчении симптомов ринита может увлажнение помещения. Рекомендуемая влажность 40 - 60%. Достичь такого показателя помогут увлажнители воздуха и частая влажная уборка.
По словам врача, нельзя самостоятельно назначать себе капли с глюкокортикостероидами, сложные капли, которые тоже есть на рынке лекарственных средств, а также использовать для уменьшения симптомов ринита антигистаминные препараты.
При этом врач настаивает, что помещать в нос лук или чеснок и использовать другие сомнительные народные методы, не стоит.