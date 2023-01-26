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1 час назад

Как нельзя лечить насморк

Диана Товсепова
Бородулина Эльвира Вячеславовнаэксперт

Многие из нас мучаются от соплей и заложенности носа и применяют "домашние" методы лечения или сами назначают себе препараты. Не всегда это приносит пользу организму, а иногда делает только хуже. О том, как нельзя лечить насморк, "Рамблеру" рассказала к.м.н., врач-пульмонолог Эльвира Бородулина.

Как нельзя лечить насморк
Фото: PxherePxhere

Ринит — это воспаление слизистой оболочки носа, которое часто встречается при острых респираторных вирусных инфекциях.

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Основными проявлениями ринита является выделения из носа, насморк, или, как говорят врачи, ринорея и заложенность носа.

Острая температурная вирусная инфекция и ее проявления, такие как насморк, требует стандартного симптоматического лечения, а, конкретно, промывания носа солевыми растворами.

При выраженной заложенности носа возможно использование гипертонических растворов, то есть растворов, в которых соли больше, чем в изотонических.
Бородулина Эльвира Вячеславовна
Бородулина Эльвира ВячеславовнаК.м.н, врач-пульмонолог, терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г Пенза

Использовать капли при насморке можно, но только определенное количество дней. В противном случае, это может привести к нежелательным последствиям.



style='font-style: italic;line-height: 20px'>Если гипотонические растворы не справляются с заложенностью, возможно использование сосудосуживающих капель, но не более 3 - 5 дней без контроля врача.

Иначе это может привести к медикаментозному риниту в зависимости от сосудосуживающих капель.


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Бородулина Эльвира Вячеславовна

К.м.н, врач-пульмонолог, терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г Пенза



Кроме того, по словам специалиста, помочь в облегчении симптомов ринита может увлажнение помещения. Рекомендуемая влажность 40 - 60%. Достичь такого показателя помогут увлажнители воздуха и частая влажная уборка.

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Как не надо лечить насморк

По словам врача, нельзя самостоятельно назначать себе капли с глюкокортикостероидами, сложные капли, которые тоже есть на рынке лекарственных средств, а также использовать для уменьшения симптомов ринита антигистаминные препараты.

Кроме того, не стоит использовать мази для слизистой оболочки носа, потому что использование некоторых мазей может нарушать мукоцилиарный клиренс, то есть естественные механизмы очистки носа.
Бородулина Эльвира Вячеславовна
Бородулина Эльвира ВячеславовнаК.м.н, врач-пульмонолог, терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г Пенза

При этом врач настаивает, что помещать в нос лук или чеснок и использовать другие сомнительные народные методы, не стоит.

Болезни и лекарства,
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