Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Ura.ru рассказал, как правильно восстанавливать организм после гриппа.
Прежде всего эксперт посоветовал не пренебрегать свежими фруктами и овощами, а также принимать поливитаминные препараты:
"Именно поливитамины, потому что сейчас пошло дурацкое увлечение витамином D, и мы уже видим осложнения — камни в почках, в желчном пузыре. А поливитаминные препараты полезны и переболевшим, и не переболевшим. Они помогают восстановиться после гриппа".
Кроме того, медик рекомендовал уделять внимание своему рациону и питаться сбалансированно:
"Лучше, конечно, не увлекаться фаст-фудом, кушать полноценную еду, потому что часть пациентов, которые перенесли грипп, имеют поражение желудочно-кишечного тракта. Грипп протекал по типу кишечного синдрома, особенно у детей".
В заключение Болибок подчеркнул, что после гриппа не стоит налегать на физические нагрузки, чтобы не спровоцировать тахикардию. Как правило, пациенту требуется 2-4 недели, чтобы восстановиться и вернуться к прежнему режиму тренировок.
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