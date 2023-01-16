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1 час назад

Иммунолог Болибок объяснил, как восстановиться после гриппа

Мира Маркина

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Ura.ru рассказал, как правильно восстанавливать организм после гриппа.

Прежде всего эксперт посоветовал не пренебрегать свежими фруктами и овощами, а также принимать поливитаминные препараты:

"Именно поливитамины, потому что сейчас пошло дурацкое увлечение витамином D, и мы уже видим осложнения — камни в почках, в желчном пузыре. А поливитаминные препараты полезны и переболевшим, и не переболевшим. Они помогают восстановиться после гриппа".

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Кроме того, медик рекомендовал уделять внимание своему рациону и питаться сбалансированно:

"Лучше, конечно, не увлекаться фаст-фудом, кушать полноценную еду, потому что часть пациентов, которые перенесли грипп, имеют поражение желудочно-кишечного тракта. Грипп протекал по типу кишечного синдрома, особенно у детей".

В заключение Болибок подчеркнул, что после гриппа не стоит налегать на физические нагрузки, чтобы не спровоцировать тахикардию. Как правило, пациенту требуется 2-4 недели, чтобы восстановиться и вернуться к прежнему режиму тренировок.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач перечислил характерные симптомы гриппа B.

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