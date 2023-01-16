"Именно поливитамины, потому что сейчас пошло дурацкое увлечение витамином D, и мы уже видим осложнения — камни в почках, в желчном пузыре. А поливитаминные препараты полезны и переболевшим, и не переболевшим. Они помогают восстановиться после гриппа".