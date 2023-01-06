Врач перечислил характерные симптомы гриппа В

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что характерными симптомами гриппа В являются осиплость и изменение голос. Об этом сообщает ТАСС.

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Именно по этим признакам, как отмечает специалист можно отличить грипп B от типа A:

"Грипп В бьет по голосовым связкам, и человек сразу начинает хрипеть, сопеть, и голос у него очень сильно меняется, садится".

Остальные же симптомы совпадают с другими респираторными заболеваниями: воспаление в носоглотке в дальнейшем опускается в бронхи и легкие.

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