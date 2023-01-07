Лор назвала необычное последствие гриппа

Врач-отоларинголог высшей категории Ольга Мальченко рассказала о необычном последствии гриппа. Об этом сообщает Ura.ru.
Эксперт пояснила, что потерять голос можно в период заболевания любым вирусом. Это последствие происходит, если инфекция переходит на голосовые складки из верхних дыхательных путей.
Она добавила, что потерять голос можно, если человек заразился гриппом с высокой активностью. Тогда он начинает быстро распространяться по организму. Также такое последствие появляется в случае, если заболевание не лечат.
Ранее сообщалось, что врач перечислил характерные симптомы гриппа В.