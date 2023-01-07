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1 час назад

Лор Мальченко рассказала, что можно потерять голос из-за активности гриппа

Мария Каткова

Врач-отоларинголог высшей категории Ольга Мальченко рассказала о необычном последствии гриппа. Об этом сообщает Ura.ru.

Лор назвала необычное последствие гриппа
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Эксперт пояснила, что потерять голос можно в период заболевания любым вирусом. Это последствие происходит, если инфекция переходит на голосовые складки из верхних дыхательных путей.

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Она добавила, что потерять голос можно, если человек заразился гриппом с высокой активностью. Тогда он начинает быстро распространяться по организму. Также такое последствие появляется в случае, если заболевание не лечат.

Ранее сообщалось, что врач перечислил характерные симптомы гриппа В.

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