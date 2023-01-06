Как выбрать правильную подушку

Правильная подушка может спасти не только от проблем со сном ночью, но и от ощущения усталости утром. Вместе с терапевтом Иваном Пчелиным "Рамблер" рассказывает, какой должна идеальная подушка для отдыха после рабочего дня и на что влияет ее мягкость.

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По словам специалиста, подушка не должна быть слишком маленькой и чересчур мягкой.

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У среднего человека, который каждый день много сидит, могут возникать перенапряжение в шее, боли в грудном или в шейном отделе позвоночника. Из-за всего этого серьезно нарушается отток крови из головы и отекает голова. Пчелин Иван Юрьевич Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, аллерголог-иммунолог Клиники Фомина, г. Санкт-Петербург

Если всю ночь лежать на слишком маленькой, низкой и мягкой подушке, отёк будет усугубляться, объясняет специалист.

Выбрать правильную подушку легче даже не по мягкости, а по размеру, говорит доктор. Она должна закрывать зону от середины лопаток до макушки, то есть быть не слишком маленькой.

Если есть какие-то проблемы шейным отделом, допускается также использовать валики. Их кладут под изгиб шеи, чтобы он был более физиологичным. Диаметр такого валика небольшой — 5-6 сантиметров, как у свернутого полотенца. Пчелин Иван Юрьевич Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, аллерголог-иммунолог Клиники Фомина, г. Санкт-Петербург

Наполнение подушки может быть редким, как, например, шелуха, гречка. Если человек склонен к аллергическим реакциям, то можно выбрать подушку с волокном синтетического, а не природного происхождения, говорит эксперт.

Важно понимать, что очень твердая подушка с памятью формы и классическим ортопедическим изгибом не всем может подойти. Изначально такие подушки изготавливали на заказ — по меркам конкретного человека. "Универсальный" товар из магазина может не подойти по длине плеча или изгибу шеи, оказаться слишком маленьким или слишком большим. Поэтому специализированную подушку Иван Пчелин рекомендует примерять или заказывать.