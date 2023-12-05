Обычный насморк может сильно сказаться на здоровье и даже привести к воспалению мозга, уверен отоларинголог Нияз Мухамадьяров.

В беседе с “Известиями” он рассказал, что насморк нередко приводит к гаймориту.

По словам врача, заболевание мешает очистки носа от слизи, поэтому появляется давление на пазухи, вызывающее сильные боли. Чтобы исключить риск гайморита стоит обратиться к доктору. Симптомами заболевания часто выступают боли при наклонах головы, густая слизь, скопившаяся в носу, а также стойкий запах гноя, исходящий из носа или изо рта.

Мухамадьяров предупреждает, что гайморит следует лечить под присмотром врача. Как правило, отоларингологи лечат заболевание с помощью сосудосуживающих капель для носа, обезболивающих и при необходимости антибиотиками. Иногда в лечение включены и гормональные препараты.

По словам отоларинголога, на выздоровление уходит всего пару недель. Для хронических форм гайморита характерны периоды в 12 недель. Врач предупреждает, что заболевание может привести к воспалению ушной раковины, глаз и даже оболочки головного мозга.