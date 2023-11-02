Как уснуть, если не дышит нос

Провалиться в сон бывает тяжело по различным причинам. Одна из них – заложенность носа.

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"Рамблер" пообщался с врачами, чтобы узнать, почему перед сном не дышит нос и как заснуть при наличии такой проблемы.

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Почему нос не дышит перед сном

Перед сном нос может не дышать по разным причинам. Одной из самых распространенных причин является аллергическая реакция на аллергены, такие как пыль, пыльцы растений или домашние животные. Воспаление слизистой оболочки носа вызывает отек и затрудняет нормальное дыхание, уверен врач Павел Раменский.

"У людей с хроническими ринитами или синуситами также может быть затруднено дыхание перед сном. Воспаление слизистой оболочки носа приводит к отеку и повышенному выделению слизи, что препятствует нормальному дыханию". Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово

Однако основная причина, особенно в зимний период, это сухость помещения, отсутствие увлажнения, по мнению лора Александры Погореловой.

Также сухости может способствовать постоянное длительное использование сосудосуживаюших препаратов, что приводит к пересыханию слизистой оболочки, соответственно, к затруднению дыхания.

"Искривленная перегородка носа, хронические заболевания — синусит, гайморит, аллергия, гормональный ринит, травма носа, полипы в полости носа. Это самые распространенные причины. Но в любом случае они ведут к нарушению качества жизни и могут привести к последствиям, поэтому лучше своевременно обратиться к специалисту", – уверена Погорелова.

Что делать, если не дышит нос перед сном

Для облегчения дыхания и улучшения сна можно принять несколько мер.

"Регулярно проветривайте комнату и поддерживайте оптимальную влажность. Использование увлажнителя воздуха или размещение открытой емкости с водой в комнате может помочь улучшить дыхание". Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово

Старайтесь избегать контакта с аллергенами, которые вызывают реакцию у вас. Держитесь подальше от домашних животных, регулярно чистите помещение от пыли и используйте специальные фильтры для воздуха.

"Промывайте нос солевым раствором или используйте спреи на основе морской воды. Эти средства помогут очистить носовые проходы от слизи и аллергенов, облегчая дыхание". Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово