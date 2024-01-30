Один на миллион: девять самых редких болезней в мире

В мире существует множество редких заболеваний. Несмотря на то, что от них страдает небольшое количество человек, они являются довольно серьезными — большая часть из них неизлечима.

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О самых редких заболеваниях — в материале «Рамблера».

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Болезнь Филдс

Это очень редкое заболевание, всего в истории известно только два случая (больными были сестры-близнецы). Болезнь Филдс — это нервно-мышечное расстройство, которое вызывает дегенерацию мышц и ослабление организма. Медики все еще исследуют это заболевание, и есть вероятность, что в будущем появятся новые случаи.

Синдром Хатчинсона (прогерия)

Это заболевание вызывает преждевременное старение и делает даже двухлетних детей постаревшими и слабыми. Прогерия вызывает выпячивание глаз, морщины и выпадение волос. Это заболевание встречается крайне редко (1 на 20 миллионов). Лекарства от прогерии на данный момент не существует, поэтому ведутся медицинские исследования, направленные на поиск способов борьбы с этим заболеванием.

Метгемоглобинемия

Метгемоглобемин — это форма гемоглобина, которая придает нашей крови голубой цвет. У человека, страдающего метгемоглобинемией, наблюдается избыточное образование метгемоглобемина, из-за чего его кожа, губы и ногти приобретают синий цвет.

Аквагенная крапивница (аллергия на воду)

Аллергия на некоторые продукты питания — обычное явление. Но аллергия на воду — это тоже состояние здоровья и крайне редкое заболевание. При этом состоянии кожа человека краснеет и зудит после чрезмерного воздействия воды. Люди, страдающие этим заболеванием, также могут иметь аллергию на снег, пот и дождь.

Синдром иностранного акцента

При этом заболевании человек говорит с акцентом, отличным от естественного. Это происходит из-за неправильного положения языка, что затрудняет произношение слов на родном языке. Основная причина синдрома иностранного акцента — черепно-мозговая травма.

Синдром Леша-Нихена

Одно из самых опасных и редких заболеваний, синдром Леша-Нихена, заставляет людей вести себя агрессивно и наносить себе вред, человек часто ударяется головой и кусает руки. Эта неврологическая болезнь возникает из-за избыточного производства мочевой кислоты в организме человека. Вероятность возникновения этого заболевания составляет один к трем миллионам и затрагивает только мужчин.

Болезнь Куру

Болезнь Куру распространена только среди племени Куру в Папуа — Новой Гвинее. Причина возникновения этого заболевания кроется в ритуале племени — употреблении в пищу ткани своих близких после их смерти. Поедание тканей человеческого мозга приводит к передаче приона — инфекционного белка.

Ихтиоз Арлекина

При этом заболевании кожа становится похожей на рыбью чешую, что повышает вероятность заражения и неспособность организма поддерживать нужную температуру. Вероятность выжить при ихтиозе Арлекина растет благодаря современным методам лечения, но окончательного излечения пока не существует.

Синдром каменного человека